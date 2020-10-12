Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг оценил игру после поражения своей команды от московского «Динамо» (3:4) в игре регулярного чемпионата КХЛ.

По словам функционера, СКА хорошо начал игру и может занести себе в активе 40 минут. Ротенберг отметил много потерь и индивидуальные ошибки, с которым нужно относиться с пониманием, учитывая не идеальное функциональное состояние команды после двухнедельного карантина.

«Но мы не согласны с этим поражением, где-то и тренерский штаб не отработал должным образом. Будем с каждой игрой играть все лучше», — отметил новоявленный тренер.

Ротенберг уверен, что в следующем матче СКА уже будем играть весь матч в активный хоккей. В следующем матча СКА встретится с «Сочи» 14 октября.