СКА уступил в домашнем матче КХЛ, проиграв московскому «Динамо». Евролига отказалась переносить матчи «Зенита», у которого много больных коронавирусом, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Шайбы Шипачева и Кагарлицкого помогли «Динамо» обыграть СКА

В Ледовом дворце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались СКА и московское «Динамо». Матч завершился победой гостей со счетом 4:3. Первый период завершился со счетом 2:2. У СКА забили Токранов и Каменев, у «Динамо» — Кагарлицкий и Тарасов. В третьем периоде Тренин вывел СКА вперед, однако экс-армеец Вадим Шипачев убежал к воротам Бердина и сравнял счет. В третьем периоде «Динамо» забросило победную шайбу. Автором гола стал Артем Волков.

Евролига отказалась переносить матчи «Зенита» и «Химок», в которых выявлен коронавирус

Евролига отказалась переносить матчи российских «Зенита» и «Химок», в которых произошла вспышка коронавируса. Как сообщает РИА «Новости», оба клуба обратились к руководству Евролиги с просьбой о переносе предстоящих встреч на более поздние сроки, однако лига ответила отказом. Официального заявления пока нет, но российским командам, скорее всего, грозят технические поражения.

Рублёв впервые в карьере поднялся в топ-10 рейтинга ATP

Вторая ракетка России Андрей Рублев впервые в карьере поднялся в первую десятку рейтинга АТР. В обновленном рейтинге, опубликованном в понедельник, 12 октября, Рублев занимает занимает десятое место. На минувшей неделе россиянин выступал на Открытом чемпионате Франции, где добрался до стадии четвертьфинала.

«Спартак» признан виновным в превышении количества зрителей на «Открытие-Арена»

Стал известен вердикт по административному нарушению в отношении московского «Спартака». Напомним, что еще с начала октября московский клуб подозревался в занижении числа зрителей во время десятого тура чемпионата с «Зенитом». Суд посчитал, что нарушения были грубыми и не нашел оснований для наказания в минимальном размере. «Спартак» не признавал свою вину в суде.

Вендел до сих пор не прилетел в Петербург

Полузащитник «Зенита» Вендел пока не может добраться до Санкт-Петербурга. У новичка команды нет визы. Другим способом добраться до России из Португалии нельзя. Возможность въезда по туристической визе отсутствует из-за коронавируса. По информации «Спорт-Экспресса, деловая виза игрока будет готова к среде. В этот день он должен провести первую тренировку в новой команде.