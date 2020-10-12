12 октября инсайдеры из HLTV объявили о том, что киберспортивная организация 100 Thieves может полностью покинуть дисциплину CS:GO. Спустя несколько часов глава организации Мэттью Nadeshot Хааг объявил об этом решение в своём твиттере.

Одной из основных проблем данной организации являлась пандемия короновируса и регион, в котором находятся игроки. Глава организации объяснил, что если бы коллектив находился в европейском регионе, развивать с точки зрения прибыльности было проще. На сегодняшний день 100 Thieves не планируют собирать состав по CS:GO.

На момент публикации материала «100 Воров» находятся на 11 месте в рейтинге HLTV. Разбираемся дальше, как эти решения могут повлиять на мировую сцену.

Североамериканская сцена уже несколько месяцев теряет команды, например, в Dota 2 сейчас только одна команда находится под крылом организации, все остальные вольные миксы. В CS:GO наступает схожая тенденция и многие сильные киберспортивные организации уходят в новую игру Valorant.

Аналитики считают, что всему виной большие зарплаты игроков, которые организации могут с трудом окупить с помощью различного мерча и партнёрских финансов, а также глобальная пандемия и отсутствие LAN-турниров с масштабными призовыми фондами.

Игровая форма игроков в организации иногда тоже подводит. 13 октября обновлённый ростер Cloud9, в которых входят такие сильные игроки, как Алекс ALEX МакМикин, Озгюр woxic Экер и Уильям mezii Мерриман и Валентин mistou Балбастро проиграли против европейского микса, состоящего из Михаила Dosia Столярова, Даурена AdreN Кыстаубаева и Ладислава GuardiaN Ковача во втором раунде квалификаций к IEM Beijing Online 2020.

Конкуренция дисциплин, отсутствие турниров с большим призовым фондом, пандемия коронавируса и другие издержки накладываются на киберспортивные организации. Под этим гнётом им всё тяжелее зарабатывать на киберспорте в CS:GO и поэтому они уходят. А если не будет организаций, не будет турниров и интереса публики.