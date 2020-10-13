Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу Хоакина Бакли на турнире UFC Fight Island 5. Тот провел поединок с Импой Касанганая и завершил его нокаутом во втором раунде, который был признан одним из ярчайших в истории промоушена.

Уайт успел пообщаться с Бакли еще во время турнира.

«Послушай, мой телефон разрывается. Журналисты звонят и просят рассказать о тебе. Все говорят, чтобы я сразу выписал тебе все бонусы и отдал 200 тысяч долларов», — сказал Уайт на видно, фрагмент которого показан на странице ESPN MMA в «Твиттере».

По словам Уайта, ему позвонил Шон Шелби и потребовал выписать ему чек на 50 тысяч долларов сразу же, пока Бакли не ушел. Никто и никогда не видел ничего подобного, подчеркнул глава промоушена.

Посмотреть видео нокаута можно в официальном аккаунте UFC в «Инстаграме».