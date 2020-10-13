Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о наказании, вынесенном московскому «Спартаку» за нарушение эпидемиологических требований во время матча с «Зенитом» (1:1) в 10-м туре чемпионата России.

Столичный клуб обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

«Всё-таки была угроза закрытия стадиона. Конечно, это наказание было бы чрезмерно жёстким. А денежный штраф справедлив, ведь простых граждан, компании штрафуют за несоблюдение масочного режима. А подход ко всем должен быть одинаковым», — заявил Колосков, слова которого приводит «РБК-Спорт».

Он подчеркнул, что при нарушении данного правила в матчах под эгидой УЕФА наказания избежать бы не удалось.

Накануне сообщалось, что еще до того, как 12 октября в Тушинском суде Москвы состоялось заседание, московский клуб приостановил деятельность «Открытие-Арены».