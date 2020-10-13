Официальный сайт Евролиги сообщил, что два предстоящих матча петербургского «Зенита» в Испании отменены.

Встречи третьего и четвертого туров регулярного чемпионата с «Басконией» и «Валенсией» не состоятся, так как в российском клубе произошла вспышка коронавируса. «Зенит» не смог предоставить Евролиге список из восьми баскетболистов, которые примут участие в матчах.

Окончательное решение по отмененным играм примет дисциплинарный комитет, ориентируясь на специальный регламент, принятый перед стартом сезона. Скорее всего, «Зенит» получит два технических поражения 0:20.

На сегодняшней день восемь баскетболистов, четыре тренера и один массажист «Зенита» болен коронавирусом, команда находится на карантине.