«Может, смотрели в Китае»: Трамп высмеял победу «Лейкерс» в финале НБА

Президент США Дональд Трамп прокомментировал чемпионство «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА.

«Количество просмотров финала НБА упало почти на 70%, уступив даже случайным футбольным матчам в воскресенье вечером. Может, финал смотрели в Китае, но я в этом сомневаюсь. Нулевой интерес!» — написал Трамп в своем микроблоге в «Твиттере».

Напомним, в финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Майами Хит» и победил со счетом 4-2. В итоговом матче Леброн оформил трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 передач. Он стал вторым в истории НБА баскетболистом, которому удалось завоевать четыре и более раз две главные персональные награды лиги: MVP регулярного сезона и MVP финала.

Ранее четыре титула MVP финалов и четыре титула MVP регулярного сезона взял лишь один баскетболист — легенда НБА Майкл Джордан.