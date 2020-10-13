Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что ничья в матче с Турцией стала закономерным результатом. Команды встречались в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА, игра завершилась со счетом 1:1.

«Думаю, что игра зрителям понравилась. Мы настраивались на победу. Но надо быть объективным, ничья — закономерный результат. Обе команды играли на победу, но поделили очки», — сказал Черчесов после матча.

Тренер также оценил поддержку болельщиков на стадионе. Предыдущие матчи сборная России провела без зрителей.

«Есть, с чем сравнить. Прошлый матч мы на этом же стадионе играли с сербами. И это небо и земля. Было слышно даже те семь тысяч человек, что присутствовали на стадионе. Со зрителями футбол приобретает другой вид», — сказал специалист.

Напомним, в следующем матче сборная России примет Венгрию в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Эти команды уже встречались нынешней осенью, подопечные Черчесова одержали победу со счетом 3:2.