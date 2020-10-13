Канадский экс-защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело в скором времени может стать игроком «Вегас Голден Найтс».

Как сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн в «Твиттере», руководство «Вегаса» завершает переговоры со звездным 30-летним хоккеистом. Согласно сведениям источника, Пьетранджело заключит контракт сроком на семь лет. Он будет зарабатывать 8,8 миллионов долларов за сезон. Таким образом, общая сумма контракта составит 61,6 миллиона долларов.

Защитник был задрафтован «Сент-Луисом» в 2008 году в первом раунде под общим четвертым номером. В составе «блюзменов» он выступал на протяжении 12 сезонов. Пьетранджело провел 758 матчей в НХЛ, набрал 450 (109+341) очков по системе «гол плюс пас» и заработал показатель полезности «+77».

В 2013 году канадец подписал соглашение с «Сент-Луисом» на семь лет с зарплатой 6,5 миллионов долларов за сезон.