Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что для него выступать за петербургский клуб очень престижно и он не стремится уехать в европейский чемпионат.

По словам футболиста, каждый шаг нужно делать с какой-то целью, а не просто так.

«Уехать в Европу ради того, чтобы поехать туда? Честно скажу, что смысла в этом нет. У нас прекрасный чемпионат, здесь интересно играть. Когда ты находишься в таком клубе как «Зенит», это очень престижно. Команда стабильно играет в еврокубках, ты вызываешься в сборную, ты на виду», — заявил Оздоев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Оздоев защищает цвета «Зенита» с 2018 года, его действующий контракт рассчитан до 2022-го. По словам футболиста, переговоров о новом контракте пока нет: у него были некоторые разговоры с руководством, но пока они приостановлены.