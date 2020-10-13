Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун занял пятое место в рейтинге самых дорогих футболистов Азии по версии портала Transfermarkt.de.

Как и следовало ожидать, десятку возглавил 28-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, стоимость которого оценивается в 64 миллиона евро. Вторую строчку занял полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо, находящийся в аренде «Валенсии». Его стоимость составляет 30 миллионов. Замкнул тройку самых дорогих азиатских игроков полузащитник «Валенсии» и сборной Южной Кореи Ли Кан Ин — 20 миллионов.

Четвертое место занимает японский защитник «Болоньи» Такехиро Томиясу, пятое — Сердар Азмун. Оба футболиста оцениваются в 18 миллионов евро.

В топ-10 также вошли Хван Хи Чхан («РБ Лейпциг», 15 млн евро), Даити Камада («Айнтрахт» 12 млн), Сея Накадзима («Порту» 12 млн), Такуми Минамино («Ливерпуль» — 10 млн), Мехди Тареми («Порту» 10 млн).