Нападающий Зе Луиш, подписавший контракт с «Локомотивом», прибыл в Москву. По прилете футболист обратился к болельщикам столичного клуба.

«Приветствую болельщиков «Локомотива»! Я очень рад оказаться здесь, в «Локо». С нетерпением жду встречи. Скоро увидимся», — сказал нападающий, слова которого приводит пресс-служба «Локомотива».

Напомним, Зе Луиш подписал контракт с «Локомотивом» 6 октября, соглашение рассчитано на три года.

29-летний футболист перешел в российский клуб из «Порту», к которому присоединился летом 2019 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». Его приобретение обошлось португальцам в 10,75 миллиона евро.

А минувшем сезоне нападающий отыграл 19 матчей чемпионата Португалии, в 11 из них вышел на поле в основном составе. Зе Луиш забил семь голов и получил четыре желтые карточки.