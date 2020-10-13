В Санкт-Петербурге продолжается теннисный турнир категории АТР 500 SPb Open. Сегодня, 13 октября, во второй день соревнований, состоятся шесть матчей. Бесплатная прямая трансляция игрового дня будет доступна здесь.

Первым запуском сыграют испанец Фелисиано Лопез и хорват Борна Чорич, начало их матча запланировано на 13:00 мск. После них на корт выйдут француз Андриан Маннарино и белорус Илья Ивашко. Затем состоятся казаха Михаила Кукушкина с сербом Миомиром Кецмановичем и американца Джеффри-Джон Вулфа с канадцем Милошом Районичем.

Не ранее 16:00 на корте появится россиянин Карен Хачанов, соперников которого станет австралиец Джеймс Дакворт. Закрывать программу дня будет десятая ракетка России Андрей Рублев, который встретится с канадцем Вашеком Поспишилом.