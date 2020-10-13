В АПЛ нашлись революционеры, которые кардинальными переменами захотели изменить все устройство английского футбола. Причем если в России это обычно либо неудачники, которые нынешним положением дел, либо чиновники, у которых свои интересы, то в Англии — топ-клубы, «Ливерпуль» и «МЮ», а значит, об их предложениях как минимум стоит поразмыслить.

Возможно, и в «Юнайтед» могли преследовать те же цели, что и первая «российская» категория: поменять все под себя, чтобы наконец встать на победные рельсы, но вряд ли. Просто потому что в АПЛ такими категориями даже не мыслят. Предложений у мерсисайдцев и манкунианцев много, выделим три основных.

Изменить весь формат АПЛ

То есть оставить в лиге 18 команд вместо 20, чтобы разгрузить календарь, а футболисты наконец могли спокойно отметить Новый год. Кроме того, английские топы считают, что такая реформа будет в интересах сборной, которая не была чемпионом мира уже 54 года. Плюс ко всему должен поменяться переход команд из АПЛ в Чемпионшип и обратно, у третьей с конца команды Премьер-лиги появится шанс сохранить прописку.

Разобраться с кубками

А именно отменить Кубок Лиги и Суперкубок. Первый уже давно никому не нужен, во Франции его убрали, а с нового сезона победитель Кубка Лиги в Англии получит путевку даже не в ЛЕ, а в новую Лигу конференций. И кому это надо? «Астон Вилле» разве что. Кубок Англии также хотят подкорректировать, а именно убрать переигровки в зимнее время, хотя лучше бы отменили этот атавизм в принципе.

Поменять схему распределения доходов

«Ливерпуль» и «МЮ» предлагают» отводить 250 миллионов фунтов клубам английской футбольной лиги, а это первый, второй и третий дивизионы, а 100 миллионов – английской ассоциации футбола для поддержки во время пандемии. Кроме того, 25 процентов от ежегодных доходов клубов АПЛ предлагается распределять между командами футбольной лиги. Проект был очень негативно воспринят руководством АПЛ, а вот председатель Английской футбольной лиги Рик Перри обеими руками за.

А теперь представим, возможна ли такая теоретическая ситуация в РПЛ? Конечно же нет! Мало того, что в самом начале два наших гранда не смогут договориться между собой и составить проект, который будет выглядеть как единое целое, так еще и предложения, высказанные «Ливерпулем» и «МЮ», по большей части были бы отвергнуты руководством нашего футбола.

Сокращение команд в лиге? На этот мудрый шаг у нас никогда не пойдут. И футбольные чиновники, и просто эксперты много раз поддерживали расширение РПЛ до 18, а то и до 20 клубов, как в топ-лигах. Отменить какой-то турнир? Ни в коем случае! Лучше сделаем групповой этап в Кубке России, турнире, где по определению не должно быть группового этапа — зато больше матчей, которые никому не интересны.

Что с доходами? Об этом говорить невозможно, пока доходы клубов в России не станут прозрачными, как в той же Англии. А этого не случится в ближайшие годы точно. Безвыходная ситуация получается: «Ливерпуль» и «МЮ» создали прецедент, а он никому не интересен. Хотя такая небольшая реформа действительно могла бы поменять английский футбол к лучшему и показать нам хотя бы одну вещь: не нужно расширять лигу до 20 команд, в топ-лигах делают и по-другому.