Голкипер «Салавата Юлаева» Владислав Сухачев покидает уфимский клуб. Как сообщает «Чемпионат», клуб расторг контракт с хоккеистом.

22-летний вратарь вошел в состав «Салавата» в мае 2020 года в результате обмена с «Трактором». В прошлом регулярном чемпионате КХЛ он отыграл всего пять матчей, один раз сохранив ворота в неприкосновенности.

В текущем сезоне Владислав принял участие всего в двух встречах. За 78 минут игрового времени Сухачев пропустил восемь шайб, его коэффициент надежности составил 6,17, а процент отраженных бросков — 80,0. Также хоккеист провел один матч в Высшей хоккейной лиге.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 17 встречах.