Баскетбольный «Зенит» выдал, пожалуй, самый мощный старт в своей недолгой истории: шесть побед в шести матчах, из них два — в Евролиге над «Анадолу Эфесом» и «Барселоной». Результат великолепный, но радоваться долго не пришлось — полкоманды слегло с коронавирусом. Что дальше?

Пока все очень плохо: Евролига отменила два матча петербуржцев против «Басконии» и «Валенсии», но дисциплинарный комитет вполне может присудить команде два поражения по 0:20. Обидно, но таков регламент, согласно которому команда должна предоставить хотя бы восемь игроков на матч. У «Зенита» не было и этого: сейчас в клубе заражены восемь баскетболистов, четыре тренера и один массажист.

Понятно, почему в «Зените» не стали идти путем хоккейного СКА и выставлять молодежь: шансов не получить технарь у сине-бело-голубых больше, чем победить топовые испанские клубы молодежью. Плюс скоро у команды матч Единой Лиги ВТБ против ЦСКА, а там и основой не факт, что удастся одержать верх.

Пример «Зенита» показывает, что коронавирус никуда не делся, а в такую ситуацию попадет еще ни один клуб как в баскетболе, так и в других видах спорта. Оправятся «Зенит» и «Химки» (у них тоже беда с больными ковидом) — сляжет ЦСКА, выздоровеют армейцы — найдут зараженных в УНИКСе. Понятно, что снова завершать сезон не выгодно абсолютно никому, но в итоге к этому и придет.

В российском баскетболе просто нет таких денег, чтобы идти по пути НБА и организовывать «пузырь», в котором играли бы все команды в течение нескольких месяцев и каждый день по несколько раз проходили тест на коронавирус. Это не меньше ударит по карману, чем простая отмена сезона, ведь если НБА хотя бы отбивает деньги на трансляциях, то наш баскетбол смотрят очень плохо.

Официальное число зараженных коронавирусом в России за сегодня — 13 868. В день, когда Единая Лига ВТБ завершила прошлый сезон, их было 182. Выводы напрашиваются сами.