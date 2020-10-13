Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева обратилась к тренерам после того, как дебютировала на взрослом уровне в рамках второго этапа Кубка России в Москве.

«Я счастлива работать с талантливыми людьми и благодарна им за то, что вкладывают в меня свой талант. Трудимся дальше», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. На этапе Кубка России в Москве она заняла второе место, уступив Александре Трусовой. Спортсменка лидировала после короткой программы, но дважды упала в произвольной и отдала первую строчку.

Ранее Валиева рассказала о своих новых программах на сезон-2020/21: в короткой она выступает в образе птицы, в произвольной под «Болеро» — в образе змеи.