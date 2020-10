13 октября в рамках групповой стадии турнира IEM New York 2020 CIS пройдут открывающие матчи между Natus Vincere vs Cyber Legacy и Virtus.pro vs K23 по CS:GO.

15:00, Virtus.pro vs K23

Обе команды выступают на отличном уровне и показывают достойные результаты для СНГ-региона. Virtus.pro обыграли поляков из AVEZ со счётом 2-0, расправились с AGF (2:1), а также обыграли HellRaisers, занимающих 35 место в рейтинг HLTV.

K23, в свою очередь обыграли датский состав Lyngby Vikings со счётом 2:0, а так же в bo1 в тяжёлой борьбе вырвали победу у российского состава Gambit, встреча закончилась со счётом 16-14.

18:30, Natus Vincere vs Cyber Legacy

Следом идет встреча между лучшей командой СНГ-региона Natus Vincere, которая входит в топ-3 лучших команд мира по версии HLTV и российской командой Cyber Legacy, в которой играет бывший игрок «Рождённых Побеждать» 26-летний Денис seized Костин.

NAVI являются абсолютным фаворитом встречи, однако старт группового этапа может пройти для коллектива «с пробуксовкой», исходя из предыдущих результатов. Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — csgomc_ru.