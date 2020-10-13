Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассказала, как попросила у президента РФ Владимира Путина 15 миллионов рублей во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.

Выступая перед Путиным, Исинбаева переволновалась и в итоге запнулась во время своей речи. Однако, по словам экс-спортсменки, ей удалось сказать самое важное.

«Когда выступаешь перед президентом, мысли и слова реально путаются. Но суть была сказана. Это действительно важно. Когда я во время конференции говорила про 15 миллионов, я эти деньги попросила у Владимира Владимировича из внебюджетных средств», — объяснила Исинбаева в ходе программы «Вечерний Ургант».

Напомним, Исинбаева завоевала золото Олимпийских игр 2004 года. Спустя четыре года россиянка повторила свое достижение. Она также является семикратной чемпионкой мира: три раза она победила в турнира на открытом воздухе и четыре раза — в помещении.