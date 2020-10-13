Третий этап Кубка России по фигурному катанию будет проходить при пустых трибунах. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган.

«Зрители на турнир допускаться не будут», — сказал Коган, слова которого приводит ТАСС.

Соревнования будут проходить в Сочи на тренировочном катке рядом с ареной «Айсберг» в период с 23 по 27 октября.

Напомним, первый этап Кубка России состоялся в Сызрани, он проходил с ограниченным число болельщиков — 50% от общей вместимости арены. На втором этапе, который в настоящий момент продолжается в Москве, зрители могли присутствовать только на выступлениях взрослых фигуристов в субботу и в воскресенье.

Кубок России в сезоне-2020/21 является отборочным для участия в чемпионате страны, каждый фигурист должен принять участие в двух этапах.