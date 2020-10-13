Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.

«Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. Саша катается на мастерстве, которое заложила еще Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чем не прибавила и считаю, что и не прибавит», — приводит слова Лайшева ТНВ.

Трусова заняла первое место, исполнив в произвольной программе два четверных прыжка. Серебряную медаль завоевала ученица группы Этери Тутберидзе Камила Валиева, бронза досталась ее подруге по команде Дарье Усачевой.

Напомним, Трусова в минувшее межсезонье покинула группу Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко.