Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведет поединок против Ивана Штыркова на турнире промоушена ACA.

Об этом сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил». По информации источника, турнир АСА 115 состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге.

Отметим, 34-летний Магомед Исмаилов одержал 16 побед в 19 поединках в смешанных единоборствах при двух поражениях и одной ничьей. 32-летний Иван Штырков выиграл 17 поединков из 19, а также потерпел одно поражение и один раз заверши бой вничью.

Напомним, последний бой Исмаилов провел в тяжелом весе в июле 2020-го, когда нокаутировал Александра Емельяненко на турнире ACA в Сочи.

Поединок Емельяненко vs Исмаилов набрал более 3,3 млн просмотров в социальных сетях АСА ММА («Инстаграм», «Вконтакте», «Твиттер» и др.)

Повтор боя на телеканале «Матч ТВ» принес еще 2,8 млн просмотров. На платформе Sportrecs видео боя посмотрело 1,489 млн человек. Еще 52 тысячи человек приобрели трансляцию боя по системе Pay-Per-View и смотрели ее в онлайне.