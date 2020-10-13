Шнякин: Не скажу, какой клуб интересовался Кузяевым, чтобы не сойти за психопата

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин сообщил, что у полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева было много вариантов продолжения карьеры в Европе.

По словам Шнякина, ему показали кое-какие переписки, и он был шокирован. Комментатор отметил, он еще сильнее расстроился, так как ему показали, какие клубы всерьез интересовались и готовы были обсуждать напрямую трансфер Кузяева.

Шнякин добавил, что это «Наполи», который всерьез хотел Кузяева, а Дженнаро Гаттузо сам интересовался игроком.

«Это «Арминия» из Билефельда. Название еще одного клуба я не скажу, чтобы не сойти за психопата, потому что я схватился за голову, когда узнал. Это очень, очень большая команда. Нет, это не «Алавес». Реально европейский топ-клуб. Я до конца в это не верю, но я видел переписку — мне это показал один тренер, который рекомендовал Кузяева в Европе. Это тренер, к которому обращались за рекомендациями», — сказал Шнякин, слова которого приводит YouTube-канал Тимура Журавеля.