Первая ракетка России Даниил Медведев стартует на турнире SPb Open в Санкт-Петербурге, который в этом году получил категорию АТР. В рамках первого круга россиянин сыграет с представителем Франции Ришаром Гаске.

Игра будет проходить сегодня, 14 октября, и начнется не ранее 11:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Страна».

В обновленном рейтинге АТР Медведев занимает шестую позицию, на турнире в Санкт-Петербурге он получил первый номер посева. Гаске занимает 53-ю строчку в международном рейтинге.

Ранее спортсмены встречались один раз: в 2018-м году в первом круге хардового турнира в Монпелье победу одержал Гаске.