В Санкт-Петербурге продолжается мемориал Панина-Коломенкина по фигурному катанию. Сегодня, 14 октября, с короткими программами на лед выйдут мужчины, их соревнования стартуют в 17:30 по московскому времени.

В заявку на турнир попал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, который в этом году начинает выступление на взрослом уровне. Также в числе участников значатся Макар Игнатов, Артем Лежеев, Андрей Зубер, Александр Петров, Роман Савосин, Владислав Катичев и Кирилл Соколов.

С полным списком участников соревнований можно ознакомиться на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Также сегодня с короткими программами выступят юниорки в разряде КСМ. Ожидается, что на лед выйдут Анастасия Зинина, Софья Важнова, Валерия Овчинникова и тд.