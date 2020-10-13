Чуть меньше месяца осталось до выборов президента в США. В кандидатах — действующий президент Дональд Трамп от партии республиканцев и Джо Байден от партии демократов. Спортсмены, как и всегда, неравнодушны к политической ситуации.

Кто за Трампа?

Колби Ковингтон

Пожалуй, самый преданный амбассадор действующего президента. Колби всегда ходит в бейсболке с надписью Make America Great Again (лозунг Трампа на выборах-2016), а на недавней встрече с президентом совсем сошедший с ума от своей фанатичности боец попытался поцеловать Трампу руку. После боя с Тайроном Вудли Дональд ответил взаимной любовью, позвонив Колби и поздравив его с победой.

Хорхе Масвидаль

Главный враг Ковингтона придерживается тех же политических взглядов, и это не мудрено: раньше бойцы были друзьями. Недавно Масвидаль выступил за переизбрание Трампа, заявив, что когда он был ребенком, бойцу рассказывали об ужасах коммунизма и социализма. Хорхе добавил, что если президентом станет Байден, левые радикалы отправят США вниз по скользкой дорожке социализма и нищеты.

Деннис Родман

Эпатажная легенда баскетбола — один из немногих представителей этого вида спорта, кто поддерживает Трампа. Родман — весьма влиятельная фигура в политике. Он много раз посещал Северную Корею и встречался с Ким Чен Ыном. Если верить агенту баскетболиста, то еще президентства Трампа, Ким Чен Ын интересовался мнением Родмана о Дональде. В начале июня после смерти Джорджа Флойда баскетболист обратился к президенту с призывом сделать Америку безопасной для меньшинств. Не сказать, что Родман — фанат Трампа, но голосовать он наверняка будет за этого кандидата.

Майк Тайсон

Деловые отношения Тайсона и Трампа длятся уже 30 лет. В 1988 году он инвестировал 11 млн долларов в бой «Железного Майка» с Майклом Спинксом. После боя Тайсон уволил своего финансового советника, а новым стал как раз Трамп. Неудивительно, что на последних выборах Тайсон оказал старому партнеру всецелую поддержку.

Кто за Байдена?

Меган Рапино

Одна из лучших футболисток мира, выступающая за сборную США, заявила, что готова стать вице-президентом страны, если Джо Байден выиграет выборы. Причем это девушка сказала в совместном прямом эфире с Байденом и его женой в инстаграме. По ее словам, она могла бы играть в футбол и заниматься этим, а потому готова к собеседованию.

Леброн Джеймс

Один из главных хейтеров Трампа — у лучшего баскетболиста мира и президента США началась уже открытая вражда. Возможно, в качестве протеста к действующему президенту Леброн и присоединился к команде Джо Байдена.

Бен Симмонс

Австралиец, который имеет и американское гражданство, также выступает против Трампа и считает, что Байден — это президент, который нужен США. Симмонс напомнил, что в 2016-м Трамп выиграл в штате Пенсильвания с разницей менее чем один пункт в 2016 году. Симмонс уверен, что с Байденом страна сможет бороться с COVID-19, бороться за равенство и сделать США лучше, чем когда-либо прежде.

Дуэйн «Скала» Джонсон

Актер, а в прошлом рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, что у него была возможность пообщаться с Джо Байденом и сенатором Камалой Харрис о некоторых важных вопросах, перед которыми стоят США. «Скала» отметил, он считает, что это был прекрасный и очень продуктивный разговор, и Байден — лучший выбор для руководства страной.