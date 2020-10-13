CEO forZe Сергей MegioN Игнатко недоволен работой ESIC, которая уже долгое время не рассматривает апелляцию организации по делу тренера команды по CS:GO Сергея lmbt Бежанова.

Сегодня начинается важнейший турнир для нашей команды, а ситуация по @LMBT_CSGO по прежнему не решена, игнор полный учитывая то, сколько шуму подняли мы и какие уважаемые люди высказывались в нашу защищу. Я в шоке.

13 октября начинаются первые матчи группового этапа IEM New York Online 2020, где выступают лучшие команды СНГ-региона, включая forZe. Однако тренеру находиться на сервере запрещено из-за решения Комиссии по добросовестности в киберспорте.

7 октября украинский игрок состава Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев выразил недовольство о работоспособности ESIC. Киберспортсмен заявил, что организация до сих пор не взяла в рассмотрение заявку на апелляцию Сергея Imbt Бежанова.

28 сентября ESIC опубликовала итоги собственного расследования, относительно использования тренерского бага. В список попали 37 тренеров, среди которых оказался Сергей lmbt Бежанов и был отстранён на 7.5 месяцев.