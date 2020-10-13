У бывшего защитника «Милана» Даниэле Бонеры, который на данный момент входит в тренерский штаб Стефано Пиоли, диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

«Вчера Даниэле Бонера после повышения температуры дома прошёл тестирование на коронавирус, результат которого показал положительный статус. Сейчас тренер дома в нормальном состоянии», — гласит заявление клуба.

Уточняется, что все остальные мазки, взятые у команды, дали отрицательные результаты. В соответствии с действующими протоколами будет осуществляться строгий мониторинг.

Напомним, ранее коронавирусом переболел шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Он уже выздоровел и приступил к тренировкам с командой.

В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Интером». Матч состоится 17 октября.