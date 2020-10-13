У бывшего защитника «Милана» Даниэле Бонеры, который на данный момент входит в тренерский штаб Стефано Пиоли, диагностирован коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
«Вчера Даниэле Бонера после повышения температуры дома прошёл тестирование на коронавирус, результат которого показал положительный статус. Сейчас тренер дома в нормальном состоянии», — гласит заявление клуба.
Уточняется, что все остальные мазки, взятые у команды, дали отрицательные результаты. В соответствии с действующими протоколами будет осуществляться строгий мониторинг.
Напомним, ранее коронавирусом переболел шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Он уже выздоровел и приступил к тренировкам с командой.
В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Интером». Матч состоится 17 октября.
Комментарии Развернуть