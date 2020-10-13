Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил готовность команды к матчу против Венгрии на групповом этапе Лиги наций.

Ранее российская команда обыграла венгров со счетом 3:2. До этого соперники встречались в 2017 году в товарищеском матче, победа осталась за Россией — 3:0.

«Мы играли в разное время в разном состоянии, тогда играли перед Кубком конфедераций, сейчас предстоит матч в Лиге наций. Сейчас и Венгрия другая, и мы в каких-то моментах поменялись. Так получилось, что и в той, и в этой игре мы были лучше подготовлены, удачливее», — сказал Черчесов, слова которого приводит ТАСС.

Специалист добавил, что команда проанализировала эти игры и начала готовиться к новому матчу.

Напомним, игра состоится в среду, 14 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После трех матчей Россия лидирует в турнирной таблице своей группы, набрав семь очков. Подопечные Черчесова обыграли Венгрию и Сербию, а также сыграли вничью с Турцией.