Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о заявлении экс-нападающего клуба Кирилла Панченко о том, что он пока не получил от клуба ни копейки денег.

Слова Худякова цитирует портал Sport24. По словам специалиста, в клубе была задержка зарплаты, однако долги за июнь и июль уже погашены, а скоро планируется погасить и август.

«Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом», — сказал Худяков, добавив, ЧТО сейчас подобные вопросы есть у всех клубов из второй восьмерки РПЛ.

«Глобальных проблем с долгами нет. Есть проблемы, но они решаемы», — заявил Худяков, подчеркнув, что многим клубам сейчас тяжело.

Напомним, в начале августа Кирилл Панченко перешел в «Тамбов» из «Динамо» как свободный агент, а уже 11 октября подписал контракт с тульским «Арсеналом».