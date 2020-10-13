Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выиграла короткую программу на соревнованиях женщин на мемориале Н.А. Панина в Санкт-Петербурге.

За короткую программу Нугуманова получила от судей 66,61 балла, из которых более 35 баллов заработала за техническую составляющую программы. Фигуристка тренируется в СШОР Санкт-Петербурга в группе Евгения Рукавицына.

Второе промежуточное место заняла представительница академии «Ангелы Плющенко» Екатерина Рябова, которая представляет Азербайджан. Фигуристка набрала за короткую программу 60,11 балла, из которых 31,67 заработала за технику.

На третьем месте идет Софья Хозяинова, которая тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Романа Усатова. За короткую программу она получила 58,28 балла.