Сборной России предстоит провести четвертый матч в Лиге наций УЕФА. На этот раз россияне сыграют с национальной командой Венгрии, уже второй раз за нынешний розыгрыш.

В первой встрече российская команда уверенно вела со счетом 3:0, но затем пропустила два совсем не обязательных гола. Это было в начале сентября, а сейчас именно подопечные Станислава Черчесова и Венгрия — лидеры группы. Букмекерские конторы верят в россиян — коэффициент на победу нашей команды равен 1.63, а на триумф Венгрии — 6.10.

Если сборная России в оставшихся двух матчах набрала четыре очка благодаря не самой выдающейся победе над Сербией и сложной ничьей с турками, то венгры взяли шесть баллов, обыграв и тех, и других малыми силами. Игры Венгрии с сербами и турками завершились с одинаковым счетом 1:0 и в обоих случаях победители действовали вторым номером.

Для сборной Венгрии матч с россиянами — это еще и подготовка к более важной встрече, стыковому поединку против Исландии за право попасть на Евро-2020. Всего одна победа, и венгерская команда второй раз подряд на Евро — очень вероятно, что в качестве разминки перед исландцами под горячую руку венграм попадет наша команда.

Не в пользу сборной России говорит и совсем не оптимальный состав: в основу прошлого матча попали Андрей Мостовой и Андрей Семенов. Но по совокупности фактов российская команда выглядит фаворитом противостояния. Матч будет проходить на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка будет вестись на «Первом канале».