Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о том, как лидер сборной России Александр Логинов готовится к новому сезону.

В интервью пресс-службе СБР Польховский сообщил, что Логинов самостоятельно проводит сбор в Сочи.

«Логинов работает в полном объеме, локоть его почти не беспокоит, но работу силовой направленности он пока делает аккуратно», — сказал главный тренер сборной, подчеркнув, что в планах Логинова встать на снег в Тюмени, однако все будет зависеть от погодных условий.

Также Польховский добавил, что если из-за теплой погоды в Сибири сразу туда отправиться не получится, то Логинов приедет в Ленинградскую область, чтобы опробовать снег на тоннеле в Кавголово.

Напомним, из-за обострившейся проблемы с локтем Александр Логинов пропустил летний чемпионат России в Тюмени.