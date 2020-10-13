Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о подготовке к сезону чемпиона мира по биатлону 2017 года в эстафетной гонке Максима Цветкова, который почти два года не попадал в сборную.

По словам Польховского в интервью пресс-службе СБР, Цветков находится на самоподготовке на базе в Сочи при поддержке Федерации биатлона Санкт-Петербурга. «Максим работает с хорошим настроением, отдается работе», — сказал специалист, добавив, что предыдущий сезон у Цветкова вышел неудачным, но спортсмен нацелен вернуться на прежний уровень.

«У Цветкова есть возможность отобраться в первую сборную через Кубок России», — заявил Польховский.

Напомним, Максим Цветков стал чемпионом мира в эстафете в 2017 году в Хохфильцене, в команду также вошли Антон Бабиков, Антон Шипулин и Алексей Волков.