Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась о своем выступлении на втором этапе Кубка России в Москве и поблагодарила болельщиков за поддержку.

В своем «Инстаграме» фигуристка оставила пост, сказав спасибо за бешеную поддержку и энергетику на трибунах. «Целый день после окончания соревнований не могла отойти», — подчеркнула Константинова, добавив, что она была рада оказаться на публике, продемонстрировать новые образы и свои изменения.

«Не все получилось, хотелось прямиком с проката произвольной программы бежать на тренировку работать, работать и работать», — написала Константинова, добавив, что она заряжена на дальнейшую борьбу.

Напомним, Станислава Константинова заняла пятое место на втором этапе Кубка России, допустив две ошибки на прыжках в проивольной программе.