Переход Мозеса в «Спартак» затянулся из-за медобследования

Трансфер нигерийского полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в московский «Спартак» затягивается из-за медицинского обследования.

Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на GoalBall. По информации источника, несмотря на задержки с проведением медобследования, трансфер нигерийца не находится на грани срыва.

Отметим, что Мозес станет футболистом команды Доменико Тедеско на правах аренды. Правами на игрока владеет лондонский «Челси».

В «Спартаке» Мозес будет играть на позиции правого латераля, где сейчас действует Роман Зобнин, который после прихода нигерийца перейдет в центр поля.

В прошлом сезоне футболист играл в составе миланского «Интера» также на правах аренды. За сезон он провел за нерадзурри 12 поединков в Серии А и отдал пять результативных передач.