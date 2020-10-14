Петербургский СКА сегодня, 14 октября, сыграет с хоккейным клубом «Сочи» на выезде в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоится на арене дворца спорта «Большой» в Сочи, начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне эти команды уже провели одну встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ: матч состоялся в Санкт-Петербурге 9 октября и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. Также СКА и «Сочи» сыграли друг с другом на предсезонном турнире имени Пучкова, игра также прошла на арене «Ледового дворца» в Петербурге и завершилась со счетом 4:1.

В предыдущем туре регулярного чемпионата СКА и «Сочи» потерпели по поражению — петербуржцы дома уступили московскому «Динамо», сочинцы — омскому «Авангарду».