В среду, 14 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится шесть матчей.

Игровой день начнется со встречи в Магнитогорске, где местный «Металлург» сыграет с омским «Авангардом». Начало игры на «Арене-Металлург» назначено на 17:00 по московскому времени.

В 18:00 стартует встреча рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива». Этот матч пройдет на «Арене-Рига» в Латвии.

На 18:30 запланировано начало игры в Хельсинки: на «Хартвалл-Арене» финский «Йокерит» принимает одного из лидеров турнирной таблицы — московский ЦСКА.

В 19:00 по московскому времени стартует матч между казанским «Ак Барсом» и хабаровским «Амуром». Игра пройдет в Казани на «Татнефть-Арене».

На 19:30 запланировано еще два матча КХЛ: в Подольске «Витязь» начнет матч против екатеринбургского «Автомобилиста», а московский «Спартак» проведет домашнюю игру с казахстанским «Барысом».