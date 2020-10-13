Медиадиректор студии RuHub Алексей Genes1s Романов высказал свои мысли на счёт подхода к контенту Dota 2 и League of Legends. Романов считает, что намного лучше система выстроена у продукта от Riot Games, так как у игроков есть контракты и обязательства перед турнирными операторами.

В LoL тебе игрок не имеет права в интервью отказать, потому что он на контракте с Riot. Поэтому у тебя всегда есть какой-то контент. А в Dota 2 в этом плане контент очень ограничен, сугубо по твоим каким-то отношениям — с кем ты хорошо дружишь, кто тебя знает.

Genes1s добавил, что находить игроков для какого-то контента, для интервью, для каких-то таких вещей очень сложно, потому что это все строится на очень непонятной подпольной системе ценностей, знакомств и приоритетов.

12 октября пользователи обратили внимание на то, что средний онлайн игроков в Dota 2 падает на протяжении пяти месяцев подряд. В мае этого года средний онлайн составлял порядка 484 тыс человек, однако в сентябре этот показатель упал практически на 80 тыс человек и составляет 408 тыс.