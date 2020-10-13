Голкипер футбольного клуба «Ленинградец» и юношеской сборной России U19 Иван Будачев перешел в московское «Динамо».

Об этом сообщается на сайте московской команды. Контракт Будачева с «Динамо» рассчитан на пять лет, голкипер уже получил в команде игровой номер — 16-й.

Сейчас Ивану Будачеву 19 лет, он родился в Санкт-Петербурге и выступал за «Ленинградец» после того, как окончил академию СШОР «Зенит». За клуб из Ленинградской области Будачев провел 27 матчей, в которых пропустил 21 мяч. В 13 играх за «Ленинградец» Будачев оставил свои ворота в неприкосновенности, в юношеской сборной России он провел 15 матчей и пропустил 8 мячей.

Интерес к игроку проявляли московский «Локомотив», «Уфа», а также петербургский «Зенит».