Игрок команда Natus Vincere 23-летний Богдан Iceberg Василенко представил, что бы он сделал на месте Valve для улучшения киберспортивного мира в Dota 2. По мнению Василенко, создателем MOBA нужно взять небольшую часть с общего призового фонда из несостоявшегося The International 2020 и распределить на турниры в течение всего года.

Я бы на месте Valve взял хотя бы три миллиона из призового фонда TI и просто распределил бы его на этот год на все турниры. Этого было бы достаточно на каждый регион. Три миллиона вот вполне. И на мейджоры эти даже по миллиону, по полмиллиона. Просто распределить хотя бы по регионам, которые не могут жить. Помню, я ездил в Перу в 2017-м, там люди живут «Дотой». Я выхожу из отеля в тапочках чисто перекурить, и таксист посередине дороги просто останавливается, ему все дудят, он выходит, просто чтобы сфоткаться.

Киберспортсмен также вспомнил Мумбаи, где люди тоже горят Дотой и во время турнира от ESL в этой локации, зрители воспринимали чемпионат как самый настоящий праздник.

13 октября Алексей Genes1s Романов также поднял вопрос о неправильном подходе Valve с своей игре и высказал свои мысли на счёт контента по Dota 2 и League of Legends. Романов считает, что намного лучше система выстроена у продукта от Riot Games, так как у игроков есть контракты и обязательства перед турнирными операторами.