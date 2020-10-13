Матч московского баскетбольного клуба ЦСКА и петербургского «Зенита» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира в релизе пресс-службы. Изначально игра должна была состояться 19 октября, однако сейчас новая дата игры ЦСКА — «Зенит» неизвестна и будет объявлена позднее.

Также была перенесена игра Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и красноярским «Енисеем», она состоится 25 октября.

На данный момент «Зенит» не проводит тренировки из-за того, что в команде сразу восемь игроков сдали положительные тесты на коронавирус. В списке заболевших игроков находятся Матеуш Понитка, Артурас Гудайтис, Билли Бэрон, Кевин Пангос, Владислав Трушкин и Остин Холлинз. Также выявлено еще три случая среди работников команды.