Российская фигуристка Елизавета Берестовская стала победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве в категории «Кандидаты в мастера спорта».

В произвольной программе Елизавета Берестовская упала с двойного тулупа в каскаде с четверным тулупом (за что получила большую сбавку), а также со второго сольного четверного тулупа. В сумме за два проката Берестовская получила 202,42 балла, что позволило ей выиграть соревнования среди юниорок.

Второе место заняла подопечная академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева. Она набрала 199,10 балла за две программы.

Бронзу турнира взяла Мария Захарова, которая тренируется в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70» у Анны Царевой. За две программы фигуристка набрала 186,68 балла.