Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге.

Игра на центральном корте «Сибур-Арены» заняла 1 час и 17 минут, спортсмены определили победителя встречи в двух сетах. Счет по партиям 6:4, 6:4 в пользу Хачанова.

На счету Хачанова два эйса, а также две ошибки на подаче. Его оппонент из Австралии сделал четыре подачи навылет за матч, а также всего одну двойную ошибку.

Отметим, Карен Хачанов занимает 17-ю строчку в рейтинге АТР, в то время как его противник — всего лишь 93-ю.

Следующим соперником Карена Хачанова на турнире в Санкт-Петербурге станет обладатель уайлд-кард турнира россиянин Аслан Карацев. Их игра намечена на завтра, 14 октября.