Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Латвии и квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд 2021 года.

Игра Латвия — Россия состоялась в Риге на стадионе «Сконто» и завершилась победой российской команды со счетом 4:1.

В первом тайме в составе сборной России отличился Константин Кучаев, а во втором тайме по одному мячу забили Даниил Лесовой, Роман Евгеньев и Александр Ломовицкий.

За Латвию гол престижа в добавленное ко второму тайму время забил Кристерс Лусиньш.

Победа над командой Латвии в последнем туре отборочного турнира на Евро-2021 помогла сборной России занять первое место в группе (сборная Польши по потерянным очкам отстает на один балл) и пройти в финальную часть турнира, который пройдет в Словении и Венгрии.