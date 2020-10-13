Российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на турнире АТР в Санкт-Петербурге. На центральном корте «Сибур-Арены» Хачанов обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта.

Счет по партиям 6:4, 6:4 в пользу Хачанова, теннисисты провели на корте чуть менее полутора часов.

Следующим соперником Карена Хачанова на турнире в Санкт-Петербурге станет обладатель уайлд-кард турнира россиянин Аслан Карацев. Их игра намечена на завтра, 14 октября.

Лучшие фотографии со стартового матча 17-й ракетки мира Карена Хачанова и 93-й номера рейтинга Джеймса Дакворта — в фоторепортаже Nevasport: