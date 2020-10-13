Разработчики Valve преподнесли мину множество различных интересных продуктов, захвативших внимание миллионов зрителей. Например, Half-Life, Dota 2, CS:GO и Team Forteress 2 являются почитаемыми и уважаемыми играми, в которые играют сотни тысяч геймеров ежедневно.

Этим летом шутер CS:GO бил всевозможные рекорды по пиковому онлайну и даже преодолел планку в один миллион человек, находившихся в игре в одной время. Team Forteress 2 тоже набирает обороты и ежемесячно в дисциплину входят новые геймеры и тем самым поднимают среднемесячный онлайн игры, однако не все проекты Valve были обречены на успех.

Artifact представляет собой коллекционную карточную игру, наподобие Heartstone, только по мотивам вселенной Dota 2. Разработчики всячески вовлекали пользователей из своих других продуктов в новую игру. Таким образом, на базах Radiant и Dire в Dota 2 долгое время находилась открытая реклама новой карточной игры. Все затаили дыхание ждали релиз 28 ноября 2018 года.

Месяц до анонса, неделя до анонса, день, час, минуты. Artifact увидел свет. Тысячи игроков, которые заранее оформили предзаказ, уже скачивали новую игру и потирали руки. На старте средний онлайн был порядка 50 тыс человек, что для карточной игры достойный результат.

Разработчики ожидали выпустить проект и начать его активную поддержку традиционными обновлениями, однако всё пошло не по плану. По словам Valve, в этом нет вины пользователей, которые не поняли игру или играли в неё как-то неправильно.

Многим продукт от Valve сразу не понравился своей сложностью. Три стороны, очень много героев и разных комбинаций, непостоянная мета, имбовые персонажи — всё это отталкивало геймеров.

Valve активно следила за отзывами пользователей и сразу же делала всевозможные обновления, однако отток продолжался. Разработчики решили пойти на радикальные меры и пересмотреть полностью дизайн и экономику игры, однако было уже слишком поздно. В среднем за день онлайн игры составлял не более 500 человек, а 29 марта пик составил всего 352 человек. К слову, Half-Life 2, которому уже больше десяти лет имел в тот день 784 человека.

Artifact олицетворяет собой пропасть между ожиданиями о том, как будет воспринята наша игра, и фактическим положением дел, — написали в своём блоге Valve.

Не все проекты могут быть максимально успешны, даже Valve иногда «стреляют» мимо, однако на этом история Artifact ещё не окончена. Разработчики обещают в ближайшее время выпустить обновлённую и полностью переосмысленную игру для широкой публики.