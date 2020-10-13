Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал открытие нового катка своей академии «Ангелы Плющенко» на 3 ноября.

Выложив в своем «Инстаграме» видео со стройплощадки, Плющенко сообщил, что строительство катка находится уже на финишной прямой.

«Надеюсь, на мой день рождения сделаем тестовое открытие! Работа кипит и, как я обещал, льда будет много в «Ангелах Плющенко», — написал тренер.

Напомним, академия «Ангелы Плющенко» была открыта в 2017 году. Нынешний каток академии располагается на улице Большая Очаковская в Москве, на нем тренируются Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Софья Титова, Артем Ковалев. Также у академии есть филиал в Петербурге, фигуристы тренируются на базе катка в Хоккейном городе СКА.