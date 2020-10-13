Российский теннисист Андрей Рублев обыграл в двух сетах представителя Канады Вашека Поспишила в первом круге турнире АТР в Санкт-Петербурге.

Теннисисты провели на центральном корте «Сибур-Арены» 1 час и 18 минут, счёт по партиям 6:2, 6:4 в пользу Рублева.

Поспишил сделал за игру семь подач навылет, а также три двойных ошибки. На счету Рублева два эйса и две ошибки на подаче. На данный момент Андрей Рублев является 10-й ракеткой мира, а Вашек Поспишил занимает 79-е место в рейтинге 52 недель АТР.

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Андрей Рублев сыграет с победителем матча между россиянином Павлом Котовым, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию, и французом Уго Умбером.