Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на критику со стороны директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что Александра Трусова одержала слабую победу на этапе Кубка России и не будет прогрессировать в академии «Ангелы Плющенко».

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Плющенко выложил скриншот с высказыванием Лайшева и прокомментировал их.

«Снова выпад в мою сторону! Работаем и никого не трогаем. Вот привязался-то!!! Ясновидящий, победителей не судят! Говорят, что скоро директора отправят на заслуженную пенсию», — написал Плющенко, добавив, что без директора будет скучно, ведь кому-то нужно будет развлекать всех.

Напомним, Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России по фигурному катанию, ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева и Дарья Усачева вошли в тройку призеров.